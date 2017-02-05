ألقى ضباط قسم مكافحة المخدرات بالإسكندرية القبض علي شخص بحوزته 230 طربة لمخدر الحشيش يستخدمها بقصد الاتجار.

وكان مدير مباحث الإسكندرية العميد شريف عبد الحميد قد تلقي إخطارا بحيازة المتهم لكمية كبيرة من المواد المخدرة بغرض الاتجار فيها وبيعها للمدمنين وعملائه، حيث تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات من ضبطه في كمين أعد له، وعثر معه علي 230 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي. وتم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.