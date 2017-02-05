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اليوم.. ثالث جلسات محاكمة «قاضي الحشيش» بالسويس
قاضي الحشيش‎

اليوم.. ثالث جلسات محاكمة «قاضي الحشيش» بالسويس

الأحد، 5 فبراير 2017 09:29 ص

تشهد، اليوم الأحد، محكمة جنايات السويس ثالث جلسات القضية 4455 لسنة 2016 جنايات الجناين، المتهم بها القاضى السابق طارق محمد زكى، 35 عامًا، ويوستينا مجدى عبدالمجيد مصطفى، 20 عامًا طالبة، وإسلام مصطفى عبد الهادى، 23 عامًا، لاتهامهم بحيازة 69 كيلو من مخدر الحشيش.

وكانت محكمة جنايات السويس، قررت خلال الجلسة الثانية التأجيل من أجل استدعاء الشهود واستجابة لدفاع المتهمين بالتأجيل للإطلاع على القضية.

ونص قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات الصادر من النيابة العامة بالسويس، أن المتهمين الثلاثة ألفوا بينهم تشكيلاً عصابيًا الغرض منه الاتجار فى المواد المخدرة “الحشيش” داخل البلاد.

وأكد قرار الإحالة، قيام المتهمين بنقل الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونيًا، كون المتهم الأول القاضى المتهم استغل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته والحصانة القضائية المقررة له طبقًا للدستور والقانون.

وأشار قرار الإحالة، أن المتهمين حازوا أيضًا الحشيش بغرض التعاطى، كما حازوا مخدر “الترامادول” بغرض التعاطى.

كما أن القاضى المتهم قام بحيازة ذخائر عيار “39 مم”، والتى تستخدم لأسلحة لا يجوز حيازتها للأشخاص.

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