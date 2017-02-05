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«الارصاد الجوية» : طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«الارصاد الجوية» : طقس معتدل على الوجه البحري والقاهرة

الأحد، 5 فبراير 2017 09:31 ص
محيط - خالد الريس

أكد أحمد فاروق مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومائل للدفء بجنوب الصعيد نهارا، مشيرا إلى أن زيادة نسبة الرطوبة واستقرار حركة الرياح ستؤدي إلى وجود الشبورة المائية الكثيفة.
وأشار فاروق من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأحد، إلى أنه تم تحذير الإدارة العامة للمرور من الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر على الطرق المؤدية بمدن القناة والإسكندرية وشمال الصعيد والطرق الزراعية، مشيرا إلى انقشاعها خلال تقدم ساعات النهار .

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