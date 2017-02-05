يتوجه وفد يضم كبار مسؤولي وزارة الطاقة التركية إلى إسرائيل اليوم الأحد لبحث مشروع مد أنبوب الغاز الطبيعي بين أنقرة وتل أبيب.

وسيزور الوفد أيضا، قطاع غزة حيث سيناقش المشاكل التي يعانيها القطاع في مجال الطاقة ويتابع بعض المشاريع التي تشرف عليها الحكومة التركية في قطاع الكهرباء.

وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول 2016، كشف المدير العام لوزارة الطاقة الإسرائيلية، شاؤول مريدور، عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وتركيا حول تصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى تركيا ومن ثم عبر أنابيب إلى أوروبا.

جدير بالذكر أن وزير الطاقة الإسرائيلي كان قد توجه في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016، إلى تركيا لبحث المشروع ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ونظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كانا قد أعلنا في الـ27 من يونيو/حزيران، تطبيع العلاقات بين بلديهما رسميا بعد قطيعة دامت ستة أعوام.