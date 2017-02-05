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رئيس وزراء رومانيا يتعهد بتعديل مرسوم تجريم الفساد
احتجاجات في رومانيا‎

رئيس وزراء رومانيا يتعهد بتعديل مرسوم تجريم الفساد

الأحد، 5 فبراير 2017 09:10 ص
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أكد رئيس وزراء رومانيا سورين جرينديانو، أنه سيتم تعديل المرسوم المثير للجدل المعمول به في البلاد، والذي بمقتضاه لا يتم تجريم كثير من الممارسات الفاسدة.

ونقلت إذاعة “بي بي سي” البريطانية، أن جرينديانو أعلن أنه سيتم تعديل المرسوم في اجتماع وزاري عاجل،الأحد.

وأصدرت حكومة رئيس الوزراء سورين غرينديانو، الثلاثاء الماضي، المرسوم الذي يمهد للعفو عن المتهمين في قضايا فساد، بحجة التخفيف من اكتظاظ السجون، وقال معارضون إن المرسوم موجه لوقف الملاحقات ضد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي ليفيو دراغينا ومسؤولين اشتراكيين آخرين.

وتشهد رومانيا مظاهرات شعبية حاشدة منذ الإعلان عن إطلاق هذا المرسوم، منذ عدة أيام، الذي خرج بمقتضاه من السجن عدد كبير من المسئولين المحبوسين على ذمة قضايا فساد.

وطالب الاتحاد الأوروبي رومانيا باتخاذ خطوات لمكافحة الفساد واستيعاب غضب المواطنين في الشوارع.

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