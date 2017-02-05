حب الابتكار والاهتمام بالبيئة ميزتان غالبا ما تقترنان بالسويديين، وأحدث هذه الإبداعات هي صنع سترة “جاكت” من مكونات نباتية تماما هي الفاصوليا والخشب والمكسرات.

وأعلنت العلامة التجارية السويدية “تييرا” أن السترة الجديدة هي الأولى من نوعها في العالم، والمصنوعة بالكامل من مواد نباتية حيث تحتوي على 100 % من مكونات قائمة على النبات، وذلك منذ اختراع “البوليمرات” الصناعية واعتماد صناعة الملابس عليها منذ مطلع القرن 18.

وذكر موقع “ذا لوكال” الإخباري أنه سواء كان ذلك صحيحا أم لا ، فإن الأمر يبدو غير مألوف، حيث تقول الشركة التي لها فروع عديدة في أنحاء العالم، إن المادة الخارجية الأساسية للجاكت مصنوعة من بذور الخروع ووصفت بأنها تشبه النايلون، والأزرار مصنوعة من الشجر، وأما الخيط المستخدم فهو من القطن، مما يثبت حقا أن السويديين مهتمون للغاية بالبيئة.

وقال رئيس قسم تنمية المنتج بالشركة “إريك إساكسون” للموقع إن الجاكت سيعرض في أقرب وقت للبيع في السويد، ليعلم الناس هل بهذا الجاكت يكونون قادرين على تحمل الشتاء في السويد دون أن يلاحظ أحد أنه مصنوع من النباتات، مشيرا بأن الفكرة في استخدام هذا المنتج تكمن في أن يكون نقطة انطلاق لمواصلة تطوير مواد جديدة وحلول مستدامة في المستقبل.