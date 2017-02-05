 Moheet on google
الأحد 5 فبراير 2017 08:46 صباحاً
روابط سريعة
انضمام مساعد وزير المالية لصندوق النقد كخبير استشاري
وزارة المالية المصرية

انضمام مساعد وزير المالية لصندوق النقد كخبير استشاري

الأحد، 5 فبراير 2017 09:12 ص

أفادت مصادر بوزارة المالية، اليوم الأحد، بأن ياسر صبحي مساعد وزير المالية للسياسات المالية، استقال من منصبه بالوزارة للانتقال للعمل كخبير استشاري بصندوق النقد الدولي، اعتباراً من منتصف فبراير الجاري.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، في تصريح لوكالة “رويترز” للأنباء، أن صبحي “سيعمل مستشارا لصندوق النقد بوحدة السياسات المالية بوزارة المالية السعودية”.

وانضم صبحي لوزارة المالية المصرية، في 2005، وأصبح مسؤولاً عن وحدة السياسات المالية منذ منتصف 2013، وهو أحد واضعي برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3