أفادت مصادر بوزارة المالية، اليوم الأحد، بأن ياسر صبحي مساعد وزير المالية للسياسات المالية، استقال من منصبه بالوزارة للانتقال للعمل كخبير استشاري بصندوق النقد الدولي، اعتباراً من منتصف فبراير الجاري.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، في تصريح لوكالة “رويترز” للأنباء، أن صبحي “سيعمل مستشارا لصندوق النقد بوحدة السياسات المالية بوزارة المالية السعودية”.

وانضم صبحي لوزارة المالية المصرية، في 2005، وأصبح مسؤولاً عن وحدة السياسات المالية منذ منتصف 2013، وهو أحد واضعي برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد.