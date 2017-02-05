وصل مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الأحد، عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسؤولين.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأن المخلافي وصل من الرياض، ومن المقرر أن يبحث عددا من الملفات المشتركة مع المسؤولين بالقاهرة أثناء زيارته.