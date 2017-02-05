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وزير خارجية اليمن يصل القاهرة
وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي

وزير خارجية اليمن يصل القاهرة

الأحد، 5 فبراير 2017 09:09 ص
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وصل مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الأحد، عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، في زيارة للبلاد للقاء عدد من المسؤولين.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأن المخلافي وصل من الرياض، ومن المقرر أن يبحث عددا من الملفات المشتركة مع المسؤولين بالقاهرة أثناء زيارته.

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