أعطى الجهاز الفنى للزمالك، الضوء الأخضر لمحمود جنش حارس مرمى الفريق لتجهيز نفسه بقوة للمشاركة بشكل أساسى، فى مواجهة الأهلى، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، فى السوبر المحلى الذى سيقام على ملعب محمد بن زايد فى أبو ظبى بالإمارات.

جاء سفر أحمد الشناوى مع الفريق الأبيض لتجهيزه للمشاركة فى المباريات المقبلة بعد السوبر حيث يستكمل البرنامج التأهيلى تحت إشراف الجهاز الفنى والطبى للفريق، من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية مع المنتخب الوطنى فى مواجهة مالى بكأس أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

تضم قائمة الزمالك فى السوبر كلاً من: “أحمد الشناوى وعمر صلاح ومحمود جنش فى حراسة المرمى، محمد ناصف وأحمد فتوح وعلى جبر ومحمود حمدى وشوقى السعيد وإسلام جمال وأسامة إبراهيم فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود دونجا وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت وأحمد توفيق وصلاح ريكو ومعروف يوسف ومصطفى فتحى ومحمد إبراهيم وأيمن حفنى وستانلى فى خط الوسط، أحمد جعفر وباسم مرسى وحسام باولو فى خط الهجوم”.

يغيب عن بعثة الزمالك، الثلاثى الدولى على جبر وطارق حامد وإبراهيم صلاح لتواجدهم مع المنتخب الوطنى فى الجابون، نظراً لارتباطهم بمواجهة الكاميرون غداً الأحد، فى نهائى أمم أفريقيا 2017 على أن يلتحق الثلاثى خلال الأيام القادمة بمعسكر الفريق فى الإمارات.