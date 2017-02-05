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الفلبين تعلن إنهاء هدنة مع المتمردين اليساريين
الرئيس الفلبيني الجديد دوتيرتي‎

الفلبين تعلن إنهاء هدنة مع المتمردين اليساريين

الأحد، 5 فبراير 2017 09:06 ص
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أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أمس السبت، إنهاء الهدنة مع المتمردين الشيوعيين في بلاده.

وقال الرئيس إن على الجيش الآن أن يكون متأهبًا، مضيفًا “ارجعوا إلى معسكراتكم، نظفوا بنادقكم، وكونوا مستعدين للقتال”.

وكان المتمردون بحسب موقع “24 الإماراتي” أعلنوا إنهاء الهدنة من جانبهم بحلول العاشر من فبراير الجاري والمطبقة منذ خمسة أشهر.

وقال دوتيرتي إنه لا يعتقد أن من الممكن إبرام اتفاق سلام مع الشيوعيين، مشيرًا إلى أن مطالب المتمردين لا يمكن تطبيقها.

وتقول بيانات الجيش الفلبيني إن المتمردين الشيوعيين شنوا رغم الهدنة التي بدأت في يناير الماضي، 18 هجومًا على مواقع للحكومة.

ومن جانبه أعلن رئيس أركان الجيش إدواردو أنو عن اتباع منهج قاس في التعامل مع المتمردين مستقبلًا.

ويقاتل المتمردون الشيوعيون منذ ستينيات القرن الماضي ضد الحكومة الفلبينية.

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