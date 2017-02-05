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أنباء عن مقتل خمسة عسكريين روس جراء انفجار سيارة مفخخة في سوريا
سيارة مفخخة

أنباء عن مقتل خمسة عسكريين روس جراء انفجار سيارة مفخخة في سوريا

الأحد، 5 فبراير 2017 08:59 ص
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لقي خمسة جنود روس حتفهم في انفجار سيارة لهم على طريق طرطوس اللاذقية مساء السبت.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الانباء الالمانية: “إن سيارة عسكرية روسية تحمل ذخيرة انفجرت في العاشرة من مساء السبت على طريق عام جبلة بانياس على الساحل السوري ما أدى إلى مقتل خمسة عناصر كانوا على متنها”.

واستبعد المصدر أن يكون الانفجار الذي هز المنطقة الساحلية ناجما عن عمل إرهابي، مشيرا إلى امكانية حدوث خلل فني. وقامت السلطات السورية بفرض طوق أمني على المنطقة وباشرت التحقيقات بالتعاون مع العسكريين الروس لمعرفة سبب الانفجار.

ويعتبر حادث انفجار السيارة العسكرية الروسية الاول من نوعه بينما تعرض الجيش الروسي لخسائر في سلاح الجو الروسي الذي فقد العديد من طائراته خلال العام الماضي.

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