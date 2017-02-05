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الآلاف يتظاهرون في كندا للتضامن مع المسلمين
احتجاجات في كندا تضامنا مع المسلمين

الآلاف يتظاهرون في كندا للتضامن مع المسلمين

الأحد، 5 فبراير 2017 09:00 ص
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تشهد ولاية تورنتو الكندية مظاهرة لآلاف المواطنين الكنديين للتضامن مع المسلمين، ضد تعنت ترامب، ورفضه قبول حكم المحكمة، بوقف قرار حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أحد منظمي المظاهرة لشبكة «سي بي سي» الكندية إن المظاهرة ضد الإسلاموفوبيا، الخوف من الإسلام، وأن ما يفعله ترامب يزيد من حدة الخلاف بين الشرق والغرب، وأن تلك المظاهرة لتقديم الدعم والتضامن للمسلمين.

وطالب عدد من المشاركين في المظاهرة الحكومة الكندية بإصدار قرار معاكس لقرار ترامب، بفتح باب الهجرة لمواطني الدول السبعة المذكورة في قرار ترامب، مع تقديم تسهيلات لهم لدخول كندا، والعمل فيها.

وألقت الشرطة الكندية على عدد من العناصر المتعصبة، التي حاولت الاعتداء على المتظاهرين، وهم يرددون: «المسلمون قتلة، لا تتضامنوا معهم».

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