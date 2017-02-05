ساعات قليلة تفصلنا عن النهائي الإفريقي الذي يجمع اليوم، بين فراعنة مصر وأسود الكاميرون، على ستاد ليبرفيل بالجابون، الساعة التاسعة مساء، يحضر كل مواطن نفسه من محبي كرة القدم لمتابعة مباراة المنتخب المصري، أبرز هؤلاء المواطنين هم جمال وعلاء مبارك نجلا الرئيس الأسبق، إضافة إلى مبارك نفسه.

وتناقلت أنباء عن رغبة نجلي مبارك في السفر للجابون لحضور المباراة النهائية، لكن أحلامهما تبددت بسبب صدور قرار بمنع علاء وجمال مبارك من السفر في القضية التي تنظرها محكمة جنايات القاهرة، والمتهمين فيها مع 7 آخرين، بالتلاعب بصفقة بيع البنك الوطني، والمعروفة إعلاميًا بـ”قضية التلاعب بالبورصة”، والمؤجلة لـ15 أبريل المقبل.

وكان النائب العام الأسبق أحال خلال شهر مايو 2012 نجلى مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، وهم: “أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان (متوفٍ)، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى” للجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات في أثناء بيع البنك الوطني المصري.

ومن المقرر أن يحضر نجلا مبارك المباراة النهائية في إحدى كافيهات مصر الجديدة، فيما قد يحضر والدهما الرئيس الأسبق مبارك، المباراة النهائية في مستشفى المعادي العسكري.