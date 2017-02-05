توافدت منذ قليل، جماهير الكرة المصرية إلى الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولى، استعدادا للسفر إلى الجابون، لحضور مباراة نهائى كأس الأمم الأفريقية بين منتخبى مصر والكاميرون، المقررة إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد.

وتنقل شركة مصر للطيران اليوم 1000 مشجع من الجماهير المصرية إلى الجابون، في 4 رحلات لمؤازرة المنتخب الوطني بالمباراة النهائية أمام نظيره الكاميروني، في نهائي النسخة رقم 31 من بطولة أمم أفريقيا في العاصمة الجابونية ليبرفيل.

وتقلع أولى الرحلات في التاسعة والنصف صباح اليوم، على أن تقلع بقية الرحلات في العاشرة صباحا.