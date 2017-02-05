يتفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل اليوم الأحد، طريق القصاصين – الصالحية، وأعمال تطوير محطتي الإسماعيلية والشيخ زايد، ومتابعة ما يجرى تنفيذه من مشروعات بالمحافظة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير النقل، بمحافظ الإسماعيلية ومسئولي النقل بالمحافظة؛ لمناقشة مختلف مشروعات النقل وما وصلت إليه.