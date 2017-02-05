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الأحد 5 فبراير 2017 08:45 صباحاً
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وزير النقل يتفقد اليوم محطة سكك حديد الإسماعيلية
جلال سعيد وزير النقل

وزير النقل يتفقد اليوم محطة سكك حديد الإسماعيلية

الأحد، 5 فبراير 2017 08:45 ص

يتفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل اليوم الأحد، طريق القصاصين – الصالحية، وأعمال تطوير محطتي الإسماعيلية والشيخ زايد، ومتابعة ما يجرى تنفيذه من مشروعات بالمحافظة.

ومن المقرر أن يلتقي وزير النقل، بمحافظ الإسماعيلية ومسئولي النقل بالمحافظة؛ لمناقشة مختلف مشروعات النقل وما وصلت إليه.

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