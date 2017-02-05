إعادة فتح مسجد كيبيك بكنداالأحد، 5 فبراير 2017 08:51 ص
سمحت السلطات بولاية كيبيك الكندية بفتح مسجد الولاية، اليوم، السبت، بعد ستة أيام من قيام مسلحين بإطلاق النار عليه، ما أسفر عن مقتل ستة وإصابة ثمانية آخرين.
وأدى المسلمون فيه، اليوم صلاة الفجر، بالإضافة إلى عدة دروس ومحاضرات، وفقًا لشبكة “سي بي سي” الكندية.
وبسبب الإصلاحات التي تتم في الدور الثاني المخصص للسيدات، يصلي الرجال في الدور الأول، في حين تصلي النساء في القبو لحين الانتهاء من الإصلاحات.
وقد شهدت تونس، اليوم، حفل تأبين أحد مواطنيها الذين لقوا حتفهم في الاعتداء المسلح على المسجد، الأسبوع الماضي.
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