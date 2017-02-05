تناولت الصحف الصادرة اليوم الأحد ، حزمة من الموضوعات المتنوعة والتي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي .

ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان ” إنشاء مناطق تكنولوجية بجميع أنحاء مصر.. الرئيس: الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بعيدا عن المعاناة والفساد” قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أهمية إنشاء مناطق تكنولوجية في جميع أنحاء البلاد، وذلك في إطار تنمية مجتمعية مستدامة، وإيجاد فرص عمل جديدة وجذب مزيد من الاستثمارات العالمية.

وشدد الرئيس خلال اجتماعه مع المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات أمس، على ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين طبقا للمعايير الدولية وضمان وصول الخدمات الحكومية إليهم دون معاناة أو فساد.

وأكد الرئيس السيسي، أهمية قطاع الاتصالات الذي يسهم في دفع ونمو الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة العمل على تطويره ومتابعة تنفيذ برامج تدريب الشباب وتأهيلهم لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، مع الاهتمام بدعم الإبداع ورعاية الأفكار المبتكرة، وتقديم الخدمات ذات القيمة المضافة.

وبعنوان ” بدء مؤتمر الشباب بكفر الشيخ بحضور 4 وزراء و6 محافظين وعدد من رؤساء الجامعات والأحزاب السياسية ونحو 2000 شاب وفتاة”، قالت الصحيفة إنه انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الأول للشباب، الذي عقد بالمركز الثقافي بمدينة كفر الشيخ، وقال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم كل الدعم للشباب إيمانا منه بأنهم سيتسلمون الدفة لقيادة الوطن لبر الأمان، مضيفا: «رضينا أم أبينا فإن الشباب هم المستقبل».

وأكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن مصر تمر بمرحلة مهمة للتحول الاقتصادي ومطلوب من الجميع العمل يدا واحدة بكل جهد وإخلاص لمصلحة الوطن.

وتحت عنوان ” رسالة من السيسي إلى خليفة بن زايد ..والإمارات تؤكد دعمها لمصر” قالت الصحيفة إن سامح شكري وزير الخارجية، التقى أمس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولى عهد أبو ظبي، ناقلا رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد ـ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ـ بأن شكري أشاد خلال اللقاء بالمواقف المشرفة للإمارات لدعم مصر.

وبعنوان ” 45 شحنة غاز طبيعي لمصر مارس المقبل” قالت الصحيفة إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كشف أن العلاقات الجيدة، التى تربط الرئيس عبد الفتاح السيسى مع قيادات روسيا وفرنسا وسلطنة عمان، أسهمت فى توفير نحو 500 مليون جنيه من فاتورة التعاقد على استيراد 45 شحنة غاز طبيعي مسال من الدول الثلاث تتراوح حمولة كل شحنة ما بين 138 ألفا و156 ألف متر مكعب بقيمة مليار دولار ، مع منح مصر 6 أشهر فترة سماح للسداد تقديرا لمصر والقيادة السياسية.

وأضاف أن اتفاق المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مع شركات روز نفط الروسية وانجى الفرنسية واو تى أى العمانية تقضى ببدء التوريد لمصر من مطلع مارس المقبل،

وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان ” الحكومة تستعد مبكراً لمواجهة مافيا توريد القمح .. مصيلحي: اشتراطات صارمة للتوريد.. وشراء المحصول بالأسعار العالمية” قالت الصحيفة إن اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن انه بدأ الاستعداد المبكر لموسم توريد القمح والذي يبدأ أول أبريل في الصعيد ومنتصف أبريل في محافظات الوجه البحري.

وأضاف أنه يتم حاليا إعداد المقترحات النهائية لقواعد واشتراطات توريد القمح بالتنسيق مع وزارة الزراعة طبقا لما طالبت به جميع الأطراف ومنها أعضاء لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان وكافة الجهات المسوقة، مشيرا إلى أن هذا يأتي لضمان عدم تكرار ما حدث العام الماضي من مخالفات وبما يضمن المحافظة علي حقوق المواطن والدولةـ وسيتم عرض المقترحات النهائية علي مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل لإقرارها خلال أسبوعين.

وبعنوان ” البيئة تواجه حرق مخلفات القصب بالقمر الصناعي” قالت الصحيفة إن وزارة البيئة بدأت منظومة مواجهة حرق »سفير القصب»‬ بمحافظات أسوان وقنا والأقصر والمنيا، للحد من الانبعاثات الناتجة عن حرق مخلفات زراعة قصب السكر المعروفة بـ »‬سفير القصب» تستمر الحملة ٣ أشهر للحد من مصادر تلوث الهواء، واستخدامه كعلف للماشية.. تستهدف المنظومة 200 ألف فدان من القصب المزروع ينتج عنها حوالي 500 ألف طن مخلفات تستخدم في إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية.. وقال د. خالد فهمي وزير البيئة إن الوزارة تستهدف الاستفادة من كافة الامكانيات المتاحة لإنجاح تلك المنظومة، ومنها استخدام تقنية التتبع في التوجيه الفعال لفرق التفتيش لأماكن الحرق، وتحليل صور الأقمار الصناعية أولا بأول لتحديد نقاط الحرائق بدقة.

وأضاف فهمي أن الوزارة تستقبل شكاوي المواطنين من خلال الخط الساخن لوزارة البيئة 19808 والبريد الإلكتروني للوزارة وموقع الوزارة علي الفيس بوك والواتس اب والبريد والفاكس.

وتحت عنوان ” وزير البترول: ملتزمون بسداد مستحقات الشريك الأجنبى .. إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة” قالت الصحيفة إن المهندس طارق الملا وزير البترول، استقبل وان ذو الكفل رئيس مجموعة بتروناس العالمية والوفد المرافق الذى ضم محمد أنور طيب الرئيس التنفيذى لشركة بتروناس للاستكشاف وأبو قطرى بن عبد الجليل رئيس بتروناس مصر بحضور المهندس محمد المصرى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية.

وبعنوان ” بدء تطوير معايير جودة التعليم بالمدارس ” قالت الصحيفة إن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم تبدأ غدا، تطوير معايير الجودة فى المدارس وكل المؤسسات التعليم قبل الجامعى وتقييم الوضع الراهن للمعايير المصرية خاصة معايير دمج الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة فى التعليم وتركز الهيئة برئاسة د. يوهنسن عيد على مناقشة المعايير بحضور وفد من وزارة التربية برئاسة د. رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام.

وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان ” شباب كفر الشيخ.. لقاءات السيسي بالشباب أعادت لنا الأمل ” قالت الصحيفة إن شباب محافظة كفر الشيخ أكد أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشباب في مؤتمراتهم أعادت لنا الأمل في تبوؤ الشباب للمناصب ودفعهم نحو تعميق الانتماء بمصر بل شاركنا الرئيس أحلامنا وآمالنا.

وأشار الشباب إلي أن الرئيس السيسي هو أول رئيس لمصر يستقطع هذا الوقت ليكون بيننا ومعنا ويسمعنا ويتبني فكرنا.

وبعنوان ” الفريق حجازي عاد إلي أرض الوطن بعد زيارة ناجحة إلي بريطانيا” قالت الصحيفة إن الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة عاد إلي أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية إلي العاصمة البريطانية لندن التي أجري خلالها سلسلة من المباحثات الهامة مع كبار المسئولين بالمملكة المتحدة.

شهدت الزيارة العديد من اللقاءات استهدفت تبادل الرؤي المصرية والبريطانية تجاه تطورات الاوضاع بمنطقة الشرق الاوسط والجهود الاقليمية والدولية لمواجهة الارهاب والتطرف وسبل دعم أنشطة ومجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

وبعنوان ” شهادتا تقدير روسيتان لأمن مطار القاهرة” قالت الصحيفة إن أعضاء الفريق الروسي أهدى شهادتي تقدير لكل من طاهر طاهر صلاح الدين رئيس قطاع الأمن بوزارة الطيران المدني واللواء أيمن عبد الفتاح وكيل شرطة ميناء القاهرة للمجهود الذي بذلوه في تنفيذ الإجراءات الأمنية والتفتيش بمطار القاهرة ، حيث تم ضبط 3 محاولات لاختراق صالة السفر والدائرة الجمركية بالمطار بعد وضع قنابل ومعدات هيكلية وهمية بحقائب بصحبة ركاب.