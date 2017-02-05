العدل الأمريكية تستأنف الحكم ضد تعليق "حظر السفر"الأحد، 5 فبراير 2017 08:41 ص
استأنفت وزارة العدل الأمريكية حكم محكمة سياتل في ولاية واشنطن الذي علق مؤقتا العمل بالقرار التنفيذي الرئاسي الذي يمنع الهجرة والسفر من سبع دول في الشرق الأوسط.
وفي أول تعليق له على طعن الحكومة الأمريكية بتعليق حظر السفر، قال الرئيس دونالد ترامبة: “سنفوز. من أجل سلامة بلدنا، نحن سوف نفوز.”
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت السبت، أنه سيتم السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة، التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.
قال بيان أصدره مسؤول في الوزارة، نقلته “رويترز”: “تراجعنا عن التعليق المؤقت للتأشيرات. الأشخاص الذين يحملون تأشيرات لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت سارية”.
وفي وقت سابق من السبت، وصف ترامب قرار القاضي بتعليق مرسومه الذي يحظر مؤقتا دخول مواطني 7 دول، بأنه “سخيف”.
وكتب الرئيس الأمريكي على “تويتر” في سلسلة تغريدات صباحية غداة القرار: “رأي هذا الذي يسمى بالقاضي، الذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، أمر سخيف وسيتم إلغاؤه”.
وأكد ترامب أن قرار القاضي سيعرض البلاد “لمشاكل كبيرة” .
وأصدرت محكمة سياتل بولاية واشنطن، الجمعة، قرارا يقضي بإيقاف العمل المؤقت بقرار ترامب التنفيذي المتعلق بتعليق الهجرة للاجئين والزائرين من 7 دول أغلب سكانها مسلمون، هي إيران وسوريا والعراق والسودان وليبيا واليمن والصومال.
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