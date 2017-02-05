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اليوم.. الحكم على 76 إخوانياً في أحداث «القائد إبراهيم»
اشتباكات بين الاخوان والاهالي بالقائد ابراهيم - 1111111111111111111 (7)

اليوم.. الحكم على 76 إخوانياً في أحداث «القائد إبراهيم»

الأحد، 5 فبراير 2017 08:41 ص

تصدر محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، حكمها في قضية إعادة محاكمة 76 من عناصر جماعة الإخوان على خلفية الاشتباكات التي وقعت في 26 أغسطس عام 2013 بمحيط مسجد القائد إبراهيم.

ويواجه المتهمون اتهامات تتعلق بقتل 12 شخصًا خلال تلك الاشتباكات، والشروع في قتل آخرين، واتهامات باستخدام العنف لترويع المواطنين الآمنين وقطع طريق الكورنيش، وتعطيل حركة المرور وإتلاف سيارات خاصة، وحيازة أسلحة نارية، وأدوات تستخدم في التعذيب، والشروع في تعذيب 16 مواطنًا داخل مسجد القائد إبراهيم.

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