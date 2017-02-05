حماس: المواقف الأمريكية تشجع إسرائيل على استمرار الاستيطانالأحد، 5 فبراير 2017 09:19 ص
اتهمت حركة حماس اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية بتوفير الغطاء لاستمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، من خلال المواقف المنحازة لصالح إسرائيل.
ونقل موقع “24 الإماراتي” عن الناطق باسم الحركة حازم قاسم: “إن بيان البيت الأبيض الذي يرى أن الاستيطان لا يمثل مشكلة حقيقية، هو توفير غطاء للاستيطان الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية”.
وأضاف، أن “تصاعد الانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، من شأنه تشجيع للاحتلال على تصعيد هجماته الوحشية على الأرض الفلسطينية، وتمرده على كل القرارات الدولية الرافضة للاستيطان”.
ودعا قاسم، إلى تبني برنامج موحد، يرتكز على خيار المقاومة بكل أشكالها، لمواجهة المشروع الاستيطاني على كل الأرض الفلسطينية، ووقف تغول المستوطنين على الشعب الفلسطيني.
وأصدر البيت الأبيض بيانًا اعتبر فيه الأعمال الاستيطانية الجديدة قد تؤثر على عملية السلام، في حين اعتبر أن المستوطنات التي بنيت خلال الفترة السابقة، لا تؤثر على عملية السلام.
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