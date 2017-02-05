يهود وعرب إسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو بعد هدم منازل عربيةالأحد، 5 فبراير 2017 08:48 ص
شهدت مدينة تل أبيب مساء أمس السبت، تظاهرة نظمها المئات من اليهود وعرب إسرائيل لمطالبة حكومة نتنياهو بوقف هدم منازل لعرب إسرائيليين بزعم بنائها دون ترخيص اعتدادًا بندرة موافقة الحكومة على الإسرائيلية على الترخيص لهم.
وشارك في المظاهرة ألف شخص رافعين لافتات كتب عليها بالعربية والعبرية “يهودا وعربا معا”، و”نجابه الفاشية” و”نقاوم الاحتلال” و”مساواة” و”مكان للجميع”، بحسب وكالة فرانس برس، كما تقدم التظاهرة نواب من حزب ميريتس اليسارى والقائمة المشتركة، كتلة النواب العرب الإسرائيليين في الكنيست.
واتهم المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بشن حملة ضد منازل العرب الإسرائيليين المبنية من دون تراخيص، لامتصاص غضب المستوطنين بعدما نفذت الشرطة حكما أصدرته المحكمة العليا وقضى بإخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية القريبة من مدينة رام الله لأنها أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة.
وشهدت العلاقة بين عرب إسرائيل والحكومة توترا ملحوظا بدأ في في يناير إثر مقتل إسرائيليين هما جندى وبدوى أثناء مداهمة نفذتها الشرطة في قرية أم الحيران البدوية في صحراء النقب (جنوب) لهدم عدد من المنازل، وبينما قالت الشرطة أنها قتلت أستاذ المدرسة يعقوب أبو القيعان (50 عاما) بعدما قتل أحد عناصرها عندما صدم بسيارته قوات الشرطة أثناء دخولها إلى القرية، فإن سكانًا ونشطاء أكدوا أن الشرطة أطلقت النار على الرجل قبل أن يفقد السيطرة على سيارته.
وقالت النائبة عن حزب ميريتس ميشال روزين، إن أعضاء الحكومة “يزرعون الخوف لغايات سياسية، وكان نتنياهو قال إثر قرار المحكمة العليا إخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية أن “القانون يجب أن يكون عادلا، ونفس القانون الذي يجبرني على إخلاء عمونا يجبرنى أيضا على هدم المنازل المبنية خلافا للقانون في أنحاء أخرى من بلدنا” في إشارة إلى المنازل التي بناها عرب إسرائيليون بدون تراخيص.
ويقدر عدد عرب إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني لم يغادروا بعد قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1948، ويشكلون 17،5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.
ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية إلا أن إسرائيل تفرق بين المستوطنات التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائيا، ويعيش نحو 400 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية بين نحو 2،6 مليون فلسطيني.
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