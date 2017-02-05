تناول كبار كتاب المقالات الصادرة اليوم الأحد عددا من الموضوعات منها العلاقات المصرية السعودية وأزمة الصيادلة ووزارة الصحة ، إضافة إلي دور الشباب في المرحلة المقبلة.

ففي صحيفة الأهرام مقال للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بعنوان ” مصر والسعودية وأمن البحر الأحمر!” قال الكاتب ما من شك أن حادث الهجوم على الفرقاطة السعودية أمام الساحل اليمنى فى جوهره جريمة ارهاب وقرصنة جسورة، تستهدف تعويق وتهديد حرية الملاحة فى البحر الاحمر،تتحمل مسئوليتها المباشرة إيران التى امدت الحوثيين بهذه الصواريخ ومكنتهم من هذا النوع من القوارب السريعة وربما تكون قد ساعدتهم على تحديد طريقة الوصول لتحقيق الهدف، بما يستوجب التصدى لاجتراء طهران بإجراءات حاسمة تتعاون عليها كل من مصر والسعودية والدولة الشرعية فى اليمن.

وأضاف الكاتب أنه من المؤكد ان إدارة الرئيس الامريكى السابق اوباما تتحمل قدرا غير قليل من مسئولية هذه القرصنة، لأنها امتثلت لضغوط طهران ورفضت أن تضع ضمن بنود الاتفاق النووى الإيرانى الذى وقعته مع طهران بنودا أخرى تلزم إيران عدم تقديم أى عون مادى أو معنوى لجماعات الارهاب واحترام قواعد الشرعية الدولية والتوقف عن تهديد جيرانها العرب..، ومع الاسف لم تفطن إدارة اوباما أيضا إلى خطورة الفصل فى مفاوضاتها مع طهران بين برنامج إيران النووى وجهودها فى تطوير برامجها الصاروخية بدعوى أن إيران لن تنتج صواريخ تقدر على حمل رؤوس نووية!، الأمر الذى يستوجب ضرورة مراجعة هذا الاتفاق وتصحيحه خاصة أن الاتفاق ضاعف من سلوك طهران العدوانى تجاه المنطقة وجيرانها!.

وفي مقال للكاتب الصحفي محمد بركات بصحيفة ” الأخبار ” تحت عنوان ” الصيادلة.. ووزارة الصحة!!” قال الكاتب إنه للأسف.. لا يستطيع أحد إنكار الحقيقة الواقعة والمؤسفة في ذات الوقت، بأن هناك أزمة حادة وخلافا مشتعلا بين وزارة الصحة وعلي رأسها الوزير بالطبع، وبين نقابة الصيادلة ممثلة في النقيب ومجلس النقابة وخلفهم جموع الصيادلة.

وأضاف الكاتب أن العلاقة المأزومة بين الوزير والنقابة طالت واستطالت خلال الايام والاسابيع الماضية، والتي زادت عن ثلاثة شهور حتي الان، وبلغت ذروتها هذه الايام، في ظل الخلاف القديم والمتجدد حول هامش الربح للصيادلة علي الأدوية المحلية والمستوردة، وكذلك مصير الأدوية منتهية الصلاحية، وقضية البيع بسعرين للدواء الواحد.

والأزمة ازدادت اشتعالا بعد فشل الاجتماع الأخير الذي عقد منذ أيام بين الوزارة والنقابة، ووصوله إلي طريق مسدود بعدم الاتفاق علي وسيلة للتعامل الايجابي مع القضايا المختلف بشأنها، وهو ما أدي إلي تصاعد الاتهامات المتبادلة من كل طرف للآخر، بأنه هو سبب المشكلة وانه هو العقبة في طريق الحل.

نقابة الصيادلة تتهم الوزارة بالتراجع عما كان قد تم الاتفاق عليه بخصوص هامش الربح، ويقولون إن الوزير يسعي لإرضاء شركات الأدوية علي حساب الصيادلة بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية السابقة،..، والوزارة تتهم الصيادلة بأن هدفهم زيادة هامش الربح علي حساب المواطنين المرضي.

وفي صحيفة الجمهورية مقال للكاتب الصحفي فهمي عنبه بعنوان ” “السيد نصر”.. وشباب كفر الشيخ” أكد فيه أنه لن يبني مصر سوي أفكار وسواعد شبابها.. ولذلك أيقنت الدولة أنها لابد أن تصالحهم.. وتعمل علي تمكينهم لأنهم الأمل والمستقبل.

يتواصل الحوار مع الشباب.. فبعد المؤتمر الشهري الثاني الذي أقيم في أسوان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ومعظم وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل.. كان اللقاء أمس في كفر الشيخ بمبادرة من محافظها اللواء السيد نصر الذي التقط الخيط وقام منذ 6 أشهر بالحوار مع شباب المحافظة وجمعهم في ورش عمل لتغيير وجه المحافظة.

وأضاف أنه خلال الأيام الماضية التقي شباب كفر الشيخ من مراكز المحافظة العشرة.. وبحثوا المشاكل التي تواجه المواطنين في مختلف المجالات وكافة القطاعات.. ووضعوا الأفكار.. وطرحوا الآراء المتباينة ثم بلوروا كل ذلك في أوراق عمل تم مناقشتها أمس من خلال 13 محورا في عدة جلسات بمؤتمرهم الأول الذي جاء ليشاركهم الرأي والحوار مجموعة من الوزراء والمحافظين والإعلاميين.. وفي نهاية اليوم خرجت توصيات مهمة تحمل الحلول والمقترحات للخلاص من الأزمات المزمنة التي تعاني منها المحافظة بل وكل محافظات مصر.

ونوه الكاتب إلي أنه لم تكن مفاجأة أن يعلن اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ ان كافة التوصيات ستوضع تحت التنفيذ فوراً.. فهو صاحب المبادرة ولم يتأخر عن تقديم المساندة هو وجميع وكلاء الوزارة ومديري المديريات وسكرتير عام المحافظة وجميع العاملين بديوان كفر الشيخ ونواب الشعب بالمحافظة الذين رغم غضبهم من بعض جوانب التنظيم إلا أنهم سوف يستمرون في دعم الشباب والمحافظة لتكون كفر الشيخ النموذج لباقي المحافظات.

واختتم الكاتب قائلا “ما حدث في كفر الشيخ أمس هو امتداد لمؤتمر الشباب بشرم الشيخ ومؤتمري القاهرة وأسوان.. مما يؤكد أن هناك محافظين علي نفس الخط مع القيادة السياسية.. وأن المستقبل بيد الله.. ولكن الأمل في شباب مصر من كل المحافظات وأولهم شباب كفر الشيخ الذي يستحق التحية.