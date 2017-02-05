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حجر الصوان الوردي السبب الخفى لترابط الأحباء
هدية - حب - زواج

حجر الصوان الوردي السبب الخفى لترابط الأحباء

الأحد، 5 فبراير 2017 09:06 ص
وكالات

أكدت الطبيبة الفرنسية بجامعة باريس ” سيسيل بول ” المتخصصة في العلاج بالأحجار الكريمة أن حجر الصوان وردى اللون ، هو حجر رملي من بلور الصخر ، يعد رمزا للحب ، و يعطى الهدوء النفسى الداخلي والسلام المطلق والصفاء الروحي قادر على دفع الأحاسيس بفرحة الحب حتى مع القلوب القاسية .

وأضافت الطبيبة وخبيرة الأحجار الكريمة أنه يعالج الجروح العاطفية الأكثر آلما وتجعلنا نثق في الحب الذي يحمله بداخلنا فهو حجر الحب العالمي لأنه يساعد على الروابط غير المرئية بين الأشخاص فهو فعال في إيجاد العلاقات العاطفية بين شخصين.

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