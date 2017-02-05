الداخلية البحرينية: تفجير "إرهابي" بالمنامةالأحد، 5 فبراير 2017 07:29 ص
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء السبت، وقوع تفجير “إرهابي” بالعاصمة المنامة، دون أن يسفر عن إصابات.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة على موقعها الرسمي، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”
وقالت الوزارة “تفجير إرهابي في شارع البديع يسفر عن تعرض عدد من السيارات المدنية لأضرار دون وقوع إصابات بشرية ، والجهات المختصة تباشر اجراءاتها”.
ولم تأتي تفاصيل بعد حول الحادث.
يأتي التفجير بعد أسبوع واحد فقط من مقتل ضابط بحريني بطلق ناري في “عمل إرهابي” بمنطقة “البلاد القديم” غربي العاصمة المنامة الأحد الماضي.
ومنتصف يناير/كانون ثان الماضي، أصيب أحد رجال الأمن جرّاء إطلاق نار على موقع لدورية أمنية في قرية بني جمرة شمال غربي البلاد في “عمل ارهابي”.
الحادثان وقعا في نفس الشهر الذي قتل فيه شرطي، بهجوم مسلح نفذته “مجموعة إرهابية” من 5 عناصر، استهدف سجن “جو” جنوب شرقي البلاد، أسفر أيضا عن “هروب 10 من المحكومين في قضايا إرهابية”.
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