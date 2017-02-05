كرَّم الملحق الثقافى لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة الدكتور خالد النامي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج، خلال زيارته للجناح السعودي بمعرض القاهرة الدولى للكتاب.

وأشاد الحاج في تصريح أمس السبت بجناح المملكة العربية السعودية المشارك في الدورة الـ48 للمعرض، لافتا إلى أنه من أكبر الأجنحة المشاركة التى يقصدها زوار المعرض، ويحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين، لما يتمتع به من أنشطة ثقافية متميزة وتراث عظيم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

ونوه إلى أن دور النشر السعودية كانت على مستوى عال وعلى قدر المسئولية، واستطاعت أن تبرز أهم الإصدارات السعودية التى تعكس ثقافة وتاريخ وحضارة المملكة والشعب السعودى الشقيق.

يذكر أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، افتتح 26 يناير الماضي فعاليات الدورة الـ48 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وتفقد بعض الأجنحة، رافقه وزير الثقافة حلمي النمنم، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير الثقافة المغربي محمد أمين الصبيحي، ورئيس الهيئة العامة للكتاب هيثم الحاج.

وتستمر فعاليات المعرض حتى 10 فبراير المقبل، وتحمل الدورة الحالية شعار “الشباب وثقافة المستقبل”، وتم اختيار صلاح عبد الصبور شخصية المعرض هذا العام.

ويشارك فى هذه الدورة 35 دولة - منها 16 دولة عربية، 6 دول إفريقية، 13 دولة أجنبية - و670 ناشرًا (منهم 6 ناشرين أفارقة، 13 ناشرا أجنبيا، 200 ناشر عربي)، بالإضافة إلى 451 ناشرا مصريا - منهم 7 مؤسسات صحفية،31 مؤسسات حكومية، و119 كشك بسور الأزبكية.