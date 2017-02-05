افتتحت هيئة البحرين للثقافة والآثار، أمس السبت، مهرجانا ثقافيا للشباب، بحضور عديد من الشّخصيات والمهتمين بالثقافة والفكر والأدب، إلى جانب الإعلاميين والشباب.

ويهدف المهرجان السنوي، الذي يحمل اسم “تاء الشباب”، تبني مجموعة من المشاريع الثقافية والأدبية والفنية المتنوعة لدى مجاميع الشباب البحريني، ودمجها في مشروع واحد يعزز دور الشباب في الحياة الثقافية.

ويقدم المهرجان في كل عام مبادرات جديدة يضيفها الشباب في مختلف التوجهات الفنية والفكرية والإعلامية وغيرها.

وأكدت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أهمية الدور الثقافي للشباب، مضيفة - في كلمتها بافتتاح الدورة الثامنة للمهرجان، الذي يقام بمدينة (المحرق) العاصمة الثقافية للبحرين - “ثمان سنوات ورهاننا على الشباب ما زال يكبر يوما بعد يوم، وذلك لأنهم آمنوا بالثقافة وسيلة لبناء الأوطان”.

وأكدت أن حفظ وصون التراث يبدأ من تمسك الشباب بإرثهم العريق وقدرتهم على صناعة نشاط يصل الحاضر بالماضي والمستقبل.