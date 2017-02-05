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طوابير في حفل توقيع يوسف زيدان بالمعرض (صور)
زيدان

طوابير في حفل توقيع يوسف زيدان بالمعرض (صور)

الأحد، 5 فبراير 2017 02:51 ص
محيط - سميرة سليمان

شهد حفل توقيع الروائي يوسف زيدان بجناح دار الشروق في معرض القاهرة للكتاب ازدحاما شديدا من الجمهور، الذي وقف صفا طويلا للحديث مع زيدان وتوقيعه على أعماله المنشور في دار الشروق، خاصة روايته الصادرة حديثا “نور”، وهي المتممة لثلاثية بدأها الكاتب قبل أربع سنوات برواية “محال” ثم “جوانتانامو”.

وتدور أحداث الرواية في فلك شخص واحد يسرد للقارئ الأحداث من خلال وجهة نظره وتفاعله مع باقي الشخصيات المحيطة، فلا قصص موازية تتقاطع أو تتشابك مع الخط الرئيسي، إنما هي جميعها خيوط تتفرع من البطل وتعود إليه.

حرص الحضور على التقاط الصور الفوتوغرافية مع الدكتور يوسف زيدان، فيما كان هو يقوم بتوقيع كتبه: “فقه الثورة - اللاهوت العربي - متاهات الوهم - دوامات التدين”، وروايات: “عزازيل - جوانتانامو - ظل الأفعى”.

زيدان

زيدان

زيدان

زيدان

زيدان

قارئ صيني

يوسف زيدان

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