أعلنت اللجنة المشرفة على معرض الرياض الدولي للكتاب أمس السبت أن ماليزيا ستكون ضيف شرف دورة هذا العام والتي تضم 550 دار نشر ومؤسسة وهيئة وجامعة.

وقال عبد الرحمن العاصم المشرف العام على المعرض في بيان أن مشاركة ضيف الشرف ستتضمن “جملة من الفعاليات والأنشطة التي تبرز الجانب الثقافي الماليزي.”

وأضاف أن المعرض سيشمل “مشاركة 550 جهة تم قبولها من بين 1500 جهة تقدمت بطلب للمشاركة”.

ويقام معرض الرياض الدولي للكتاب في الفترة من الثامن إلى السابع عشر من مارس المقبل في مركز المعارض والمؤتمرات بالرياض.

وقال العاصم إن المعرض في دورته القادمة سيحوي خدمات جديدة ومبادرات إبداعية تقدم لأول مرة هذا العام لمرتاديه، إضافة إلى أجنحة خاصة لتطوير الخدمات الإعلامية والصحفية وجناح سيتم تخصيصه لهيئة الصحفيين السعوديين وجناح آخر للفنانين.

وكان المعرض يقام في بداياته بجهود الجامعات وخاصة جامعة الملك سعود ويُنظم في ردهات الجامعة وممراتها، ثم انتقلت مسئولية تنظيمه والإشراف عليه لوزارة التعليم العالي قبل أن تتولاه وزارة الثقافة والإعلام.

ويقدر منظمو المعرض عدد المترددين على أجنحته وأنشطته سنوياً بأكثر من مليون زائر .