سيميونى يشيد بمهاجمه فيرناندو توريسالأحد، 5 فبراير 2017 01:39 ص
أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب نادى أتلتيكو مدريد الأسباني بمهاجمه المخضرم فرناندو توريس الذي سجل هدفي فوز فريقه اليوم في مرمى ليجانيس في الليجا.
وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء توريس لاعب مميز “بالقوة” التي يتمتع بها والإصرار على مواصلة “العمل والمنافسة، حتى عندما لا يلعب، فقد تدرب بأفضل طريقة. هذه هي ميزة توريس الكبرى، ليس الآن فقط ولكن دائما”.
وأضاف المدرب في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء الأسبانية أن المدربين عموما يفعلون ما يرون، ولكنهم بالتأكيد “يريدون الأهداف” التي توصلهم لتحقيق مرادهم.
ورد سيميوني على سؤال حول تجديد عقد توريس الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي بقوله إن هذا الأمر “يعتمد دائما على النادي، فالمدرب مسئول عن الجانب الرياضي”، موضحا أن كل شئ يخص المدربين واللاعبين “يعتمد على النتائج”.
وفيما يخض المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان الذي أهدر في مباراة اليوم ركلة الجزاء الخامسة له هذا الموسم من أصل سبعة، علق المدرب الأرجنتيني بقوله: “أعتقد أنه حتى مارادونا مر بفترة كان يخطئ فيها في ركلات الجزاء، وكذلك كل لاعبي الكرة حتى الأفضل منهم، وحتى ميسي العام الماضي.. جريزمان أيضا أحد هؤلاء اللاعبين الرائعين ومن الممكن أن يفشل في التسجيل من ركلة جزاء”.
كما أبرز سيميوني أهمية الفوز بهذه المباراة وقدرة اللاعبين على حسمها على الرغم من عدم إعجابه بالأداء.
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