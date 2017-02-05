استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم بشكل كبير على التشكيل الذي سيعتمد عليه في مباراة المنتخب أمام الكاميرون غدا الأحد.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني غدا استاد “اميتيه” في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

وسيلجأ كوبر للإعتماد على اللاعب عمرو وردة في مركز المهاجم الصريح لتعويض غياب الثنائي مروان محسن وأحمد حسن كوكا بسبب الإصابة ، بالإضافة إلى غياب محمود كهربا بداعي الإيقاف.

كما سيعود لتشكيل منتخب مصر المتوقع محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي ، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بشد في عضلة السمانة ، حيث شارك في مران اليوم بشكل طبيعي.

ويتكون التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مباراة الغد من ، عصام الحضري في حراسة المرمى ، وأحمد المحمدي وعلي جبر وأحمد حجازي وأحمد فتحي في الدفاع ، وطارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد ومحمد صلاح ومحمود تريزيجيه في خط الوسط ، وعمرو وردة في الهجوم.