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إصابة الحضري بدور برد شديد ودرجة حرارة 39
الحضري - منتخب مصر - بوركينا فاسو

إصابة الحضري بدور برد شديد ودرجة حرارة 39

الأحد، 5 فبراير 2017 01:35 ص

قال مهيب عبد الهادى، مراسل فضائية “on sport”، إن حارس مرمى المنتخب الوطنى عصام الحضرى، مصاب بدور “برد” ودرجة حرارة جسده بلغت 39 درجة، متابعا: “عنده دور برد شديد جداً جداً ولما سألوه عن المشاركة غداً فى المباراة قال أنا لو حرارتى وصلت لـ40 هلعب المباراة”.


وأضاف “عبد الهادى”، خلال لقاء له ببرنامج “كل يوم” الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر فضائية “ON E”، أن اللاعب أحمد حجازى مصاب ولنسبة مشاركته فى مباراة الغد لنهائى أمم إفريقيا أمام الكاميرون ضعيفة وبديله سيكون سعد سمير. 

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