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طبيب المنتخب: حجازي جاهز للنهائي
احمد حجازي

طبيب المنتخب: حجازي جاهز للنهائي

الأحد، 5 فبراير 2017 01:32 ص
أ ش أ

طمأن الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطنى الجماهير المصرية عن جاهزية أحمد حجازى مدافع الفراعنة لقيادة الدفاع خلال المباراة النهائية ببطولة الأمم الإفريقية أمام الكاميرون فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، على استاد لاميتيه.

كشف أبو العلا أن حجازى كان يعانى من الإصابة فى العضلة الخلفية منذ مباراة الفراعنة الأخيرة أمام بوركينا فاسو، ولكن اللاعب شارك فى المران بشكل عادى ولا يوجد ما يدعو للقلق بشأن حالته الطبية.

قال أبو العلا إن حجازى جاهز للمشاركة أمام الكاميرون ولكن الدفع به قرار الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر.

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