"سوزكى" و"بيجو" و"سانج يونج" ابرز المتنافسين في أوتوماك فورميلا 2017

يتبارى وكلاء السيارات فى مصر لعرض الطرز الجديدة فى معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا 2017» لتلبية شغف عشاق السيارات بكل ما هو جديد وكى تعلق قلوبهم بالأيقونات الجديدة وحجزها فى صورة لتحسين حركة المبيعات من جانب وطول الانتظار لقدوم الجديد من الخارج بسبب تدبير العملة الصعبة والارتفاع الشديد للدولار أمام الجنيه المصري منذ عدة شهور مضت.

وكشف عادل بدير، العضو المنتدب لـ«مودرن موتورز» وكيل «سوزوكى»، «شانا» عن طرح «سوزوكى فيتارا face lift» والجيل الجديد من سويفت «SWIFT2017» خلال معرض «أوتوماك فورميلا» والمقرر انطلاقه منتصف مارس المقبل.

وأوضح أن مبيعات سوق السيارات، شهدت تراجعًا بنسبة 30 % خلال العام الماضى، مقارنة بمبيعات 2015 بالتزامن مع فقد القدرة على تمويل عمليات الاستيراد، متوقعا زيادة حجم مبيعات السوق خلال العام الجارى، بعد رفع تمويل البنوك لمتطلبات شركات السيارات التى تعمل على التجميع من العملة الأجنبية «الدولار» بنسبة 50 % مقارنة بفترة ما قبل تعويم الجنيه.

وتنتمى «سوزوكى فيتارا» إلى شريحة السيارات الرياضية «suv» المتعددة الاستخدامات، ومزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات سعة 1600 سى سى، ليولد قوة قدرها 118 حصانا، وعزم الدوران 156 نيوتن متر، وتتوافر بناقل حركة أوتوماتيكى سداسى السرعات.

فيما تنتمى السيارة “سوزوكى سويفت 2017 “ إلى فئة الهاتشباك العائلية خماسية الأبواب، ومجهزة بمحرك رباعى الأسطوانات بسعة 1.2 لتر، لتولد قوة 94 حصانا، وعزم دوران يصل إلى 114 نيوتن متر مع ناقل حركة أتوماتيك رباعى السرعات.

أما عن «cdcm» الوكيل الوحيد لـ«بيجو» الفرنسية فأكد مسئول بالشركة، أنه سيتم طرح عدد من الطرازات خلال معرض «أتوماك فورميلا» المقبل، فى مقدمتها الشكل الجديد من فئة «الكروس أوفر بيجو 3008 و5008»، بخلاف طراز “301” face lift.

وتنتمى السيارة بيجو “301 “، إلى فئة السيدان الصالون العائلية المزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات سعة 1600 سى سى، بقوة 115 حصانا، عزم أقصى 150نيوتن / متر، وتدعم السيارة بناقل حركة أتوماتيك خماسى السرعات.

فيما عرضت بيجو “3008” فئة “الكروس أوفر” على الساحة العالمية بأربع شرائح ؛ الفئة الأولى مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1.2 لتر مع شاحن تيربو بقوة 130 حصانا والثانية : بمحرك 1600 سى سى مع شاحن تيربو بقوة 165 حصانا، والثالثة: بمحرك سعة 1600 سى سى بقوة 100 حصان، والرابعة : بمحرك يعمل بقوة الديزل بسعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا.

فى المقابل، تتوافر بيجو “5008” فئة الكروس أوفر بأربع فئات ؛ الأولى : مزودة بمحرك 1.2 لتر والثانية : بمحرك 1.6 لتر بقوة 162 حصانا، والثالثة : بمحرك سعة 1600 سى سى بقوة 98 حصانا، كما تتوافر الرابعة بمحرك 1.6 لتر بقوة 118حصانا مع ناقل حركة سداسى السرعات.

وفى الاتجاه نفسه، تعتزم “عربيات” وكيل العلامة الكورية «سانج يونج»، المشاركة خلال فاعليات معرض “أتوماك فورميلا 2017 “ منتصف مارس المقبل، بطرز «تيفولى وXLV».

وكشف مصدر مسئول بالشركة، أن «عربيات» قررت المشاركة بمعرض «أتوماك فورميلا 2017» بطرز «تيفولى» و«XLV» بعدما تمكنت من الوصول إلى حجم مستهدفاتها من المبيعات خلال العام الماضى، بالرغم من التحديات التى واجهت سوق السيارات.

وأوضح أنه من المرتقب طرح الشكل الجديد من ريكستون “Rexton” محليًا خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الشركة العالمية، كشفت عنها خلال فاعليات معرض باريس الدولى للسيارات فى أكتوبر الماضى.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم افتتاح مركز خدمة مابعد البيع والصيانة بأبو رواش الشهر المقبل، ضمن خطة توسعية تستهدف خدمة عملاء العلامة الكورية «سانج يونج».

يشار إلى أن الشكل الجديد من سانج يونج «ريكستون»، تتوافر على الساحة العالمية، بمنظومة الدفع الرباعى، المزودة بمحرك سعة 2000 سى سى - بشاحن تيربو تشارجر، وتدعم السيارة بناقل أتوماتيك سباعى السرعات.