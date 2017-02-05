مختبر السرديات يناقش "مملكة الأصوات البعيدة"الأحد، 5 فبراير 2017 12:37 م
ناقش مختبر سرديات المنصورة ليلة الخميس مجموعة “مملكة الأصوات البعيدة” الصادرة عن دار روافد للكاتب أحمد الزلوعى.
ناقش المجموعة كل من الروائى والناقد ممدوح رزق والناقد إبراهيم حمزة والناقد رضا ياسيين والروائى فكرى عمر والقاص حسام المقدم والناقد مازن حلمى والقاص أشرف الخريبى والقاص نبهان رمضان بحضور أعضاء المختبر وعدد كبيرمن المبدعين والمثقفين .
ويقول ممدوح رزق فى دراسته عن المجموعة : يقف (أحمد الزلوعي) بين كافة الأوجه الممكنة للكائنات التي تترك أصواتها كعلامات لمواجهاتها غير المتكافئة مع القدر .. إذا لم يكن للتفاوض ـ قصصياً ـ مع الغيب، فعلى الأقل لإعادة كتابة الماضي .. أي لخلق العالم.
كما جاء فى دراسة رضا ياسين قوله (تقوم المجموعة على اللغة السهلة المنسالة الحريصة على الوصف البصرى للمشهد وعلى اعتماد المفاررقة كركيزة أساسية فى معظم النصوص) وتناول التقنيات السينمائية فى بعض نصوص المجموعة.
وقد تناول الناقد ابراهيم حمزة فى دراسته على لغة المجموعة التى وصفها بانها (عبقرية) كما تناول صورة المراة وشخصياتها المختلفة فى المجموعة.
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