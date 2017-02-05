وصل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إلى العاصمة الجابونية (ليبرفيل) اليوم السبت لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.

ويلعب منتخب مصر مع نظيره الكاميروني غدا الأحد على ستاد “اميتيه” في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان في استقبال انفانتيو في مطار ليبرفيل الكاميروني عيسى حياتو رئيس الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ، وهاني أبو ريدة رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي للإتحادين الدولي والأفريقي.

وقال هاني أبو ريدة إن إنفانتينو حرص على تهنئته بتأهل منتخب مصر إلى نهائي بطولة أفريقيا ، مشيداً بالمستوى الرائع الذي ظهر به منتخب الفراعنة في البطولة الحالية بعد غياب دام 7 سنوات عن البطولة القارية.