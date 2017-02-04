نظمت (مبادرة سوريا الأهل) أمس أولى رحلاتها لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور عدد من الأطفال وطلاب الجالية السورية في مصر، اشتملت الرحلة على محاضرة تعريفية بمعرض الكتاب وكيفية الاستفادة منه، كما اشتملت الرحلة على زيارة قاعات الأزهر الشريف والهيئة العامة للكتاب والممكلة العربية السعودية وقاعات ألعاب الأطفال.

باسم الجنوبي (مدير مبادرة سوريا الأهل) قال أن دعم السوريين في مصر يعتبر واجب المرحلة الإنساني والديني نظرا لحجم المعاناة التي رأها الشعب السوري الشقيق سواء عبر يوميات الحرب أو عبر معاناة الهجرة، وأكد الجنوبي أن الأطفال والطلاب تحملوا أعباء لا يمكن أن يتحملها بشر وأن التفكير في عمل رحلات ترفيهية وتعليمية لهم لا يقل أهمية عن الدعم المادي لإحتياجاتهم الأساسية.

وأشار الجنوبي أن مسؤلي القاعات ودور النشر قد استقبلوا الطلاب بكل حفاوة خاصة جناج الأزهر الشريف الذي حرص على تقديم هدايا وكتب لهم والترحيب بالأطفال السوريين وتنظيم ألعاب وجلسات رسم لدعم مواهبهم.

جدير بالذكر أن مبادرة سوريا الأهل تعمل في مصر بملف دعم اللاجئين من خلال تنظيم معارض ملابس مجانية وورش عمل علمية وثقافية وتوفير فرص عمل ودعم الإنتاج السوري بمصر.