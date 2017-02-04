حصوات المرارة .. الأسباب والعلاج

تشكل الحصوات الكبيرة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول نحو 80 % من حصوات المرارة، وهنالك بعض الأعراض الدالة على المرض مثل ظهور آلام في أعلى البطن، لكن ما هي ...