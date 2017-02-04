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ميدو يكتب روشتة فوز مصر على الكاميرون
أحمد حسام

ميدو يكتب روشتة فوز مصر على الكاميرون

السبت، 4 فبراير 2017 11:09 م
محيط - أحمد عبد الخالق

بعث المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي وادي دجلة والمحلل الرياضي بقنوات بي اني سبورت الرياضية بروشتة الفوز لمنتخب مصر على نظيره الكاميروني غداً في نهائي العرس الإفريقي.

وكتب ميدو على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا: “المباريات الكبري يفصلها لحظه عبقريه او شخص قرر عدم القيام بوظيفته ..يارب بكره الكل يقوم بوظيفته والهم لاعبينا لحظات عبقريه تهدينا الفوز!!!”.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني غداً في لقاء نهائي كأس الأمم الأفريقية.

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