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الشركة المتهمة في "حادث نويبع": قضاء وقدر
حادث تصادم‎

الشركة المتهمة في "حادث نويبع": قضاء وقدر

السبت، 4 فبراير 2017 10:59 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أعرب حمادة أمين صاحب شركة “إتش زد” المتهمة بالتورط في حادث “نويبع” المريع الذي راح ضحيته 10 قتلى من الطلاب و24 مصاباً عن حزنه الشديد من هذا الحادث مقدماً تعازيه لأهالي الضحايا.
ونفى أمين في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي”  أن يكون هناك مشكلة في “الأتوبيس” الذي كان يقوم بالرحلة مشيراً إلى أن العربية نفسها قامت بنفس الرحلة يوم أمس مع إحدى الجامعات الخاصة وهو ما يؤكد أن الحادث قضاء وقدر.
وشدد على أنه لن يسمح بإخراج أي سيارة بها مشكلة فنية كاشفاً أن آخر صيانة للأتوبيس الذي وقع به الحادث كان منذ 3 أيام فقط.
وأوضح أمين أنه قبل دخول الصيف أوقف جميع العربيات التابعة لشركته لمدة 5 أيام للصيانة.
وأكد حمادة أمين أن السائق المسؤول عن رحلة “نويبع” لم يتصل بالشركة نهائياً لإبلاغهم عن وجود أي مشكلة.

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