ضبط 28 مطلوبًا ومحكومًا عليهم في حملات أمنية بشمال سيناء

صرح مصدر أمنى بشمال سيناء أنه تم ضبط 28 مطلوبا ومحكومًا عليهم، وتم إحالتهم إلى الجهات المعنية وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكشف المصدر عن أنه في مجال الحملات الأمنية.. قامت عدة حملات أمنية تمشيطية في نطاق المحافظة، وأسفرت عن ضبط 14 محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى، و6محكوم عليهم فى قضايا جنح الحبس المستأنف، و4 محكوم عليهم فى قضايا جنح الغرامات، و4 محكوم عليهم بالمخالفة.