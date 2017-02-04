افتتح الدكتور محمد صلاح رئيس جهاز تنظيم المخلفات نيابة عن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة معرض (منتجاتنا من مخلفاتنا) وذلك في إطار الشراكة المجتمعية مع الجمعيات الأهلية في منظومة المخلفات بإمبابة.

قامت إحدى الجمعيات بالتنسيق مع وزارة البيئة بمبادرة للاستفادة من مخلفات الأقمشة الملقاة بالشوارع، حيث يوجد بإمبابة ٥٠ ورشة لصناعة الملابس تلقي ببواقي الأقمشة بالشارع، وقد قامت الوزارة بتقديم الدعم المادي لشراء بعض الاجهزة، كما قامت إدارة الجمعيات الأهلية بتقديم التسهيلات والمتابعة والدعم الفني للجمعية.

وضم المعرض معروضات من بواقي الأقمشة التي لاقت قبولا من جميع الحضور، وساعد على خلق مشروع صغير يوفر فرص عمل للسيدات والأسر المعيلة، نظرا لأنه يوفر عائدا ماديا من بيع المنتجات المختلفة، كما يساهم في خفض مخلفات الأقمشة الملقاة بالشوارع.

وشجع المعرض جهات أخرى على تقديم الدعم للجمعية، حيث ساهم الاتحاد الإقليمي بدعم عيني ومادي، بالإضافة إلى رواج منتجات المعرض بين الحضور.

وقامت وزارة البيئة من خلال إدارة الجمعيات الأهلية بخلق روابط تعاون بين الجمعية مع مجموعة من الجمعيات الأخري للاستفادة من خبراتها.