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الصيرفي: النقل المسؤولة عن كارثة "مياه الجيزة"
العميد محي الصيرفي المتحدث باسم هيئة المياه والصرف الصحي المصرية

الصيرفي: النقل المسؤولة عن كارثة "مياه الجيزة"

السبت، 4 فبراير 2017 10:55 م
كتب - عبد الرحمن دياب

حمل المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي محي الصيرفي  وزارة النقل مسؤولية انقطاع المياه عن الجيزة لمدة 48 ساعة كاملة.
وشدد الصيرفي في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي” على أن الشركة القابضة اتفقت مع شركة “مختار إبراهيم” المسؤولة عن تحويل شبكات المياه المتعارضة مع أعمال خط المترو الجديد على قطع المياه عن الجيزة لمدة 24 ساعة فقط.
وأضاف أنه أثناء عمل شركة “مختار إبراهيم” واجهها مشكلة هندسية لم تستطع أن تحلها الأمر الذي دعا المسؤولين في الدولة لدعوة الشركة القابضة للتدخل لحل المشكلة.
وأوضح الصيرفي أن “الشركة القابضة” استطاعت حل المشكلة في 4 ساعات فقط.

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