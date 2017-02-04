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عمرو أديب يطالب مصر بالوقوف جانب المتهم في حادث اللوفر
عمرو اديب

عمرو أديب يطالب مصر بالوقوف جانب المتهم في حادث اللوفر

السبت، 4 فبراير 2017 10:28 م
كتب - عبد الرحمن دياب

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن المواطن المصري المتورط في حادث اللوفر هو “إبن مصر” ويجب تحري الدقة في التحقيقات ومعرفة مدى تورطه في الحادث الإرهابي.

وقال في برنامجه “كل يوم”، المذاع علي شاشة “on-e”، اليوم السبت، إنه طبقا للمنشورات الخاصة بالشاب المصري عبدالله رضا علي “تويتر” تدل علي أنه ناشط جهادي إذا صح أن تلك هي تغريداته، مشيرًا إلى أن ترامب كتب تغريدة خاصة عن الشاب المصري منفذ الحادث لأن متحف اللوفر له قيمة كبيرة لدي العالم أجمع.
ولفت إلى ان جريدة الميل البريطانية قامت بما يشبه تقديم بلاغ لترامب بأن منفذ الحادث الارهابي بمتحف اللوفر هو مصري قادم من دبي، وأن ترامب لم يمنع مواطني مصر والإمارات من دخول أمريكا.

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