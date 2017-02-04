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خيول بوركينا تخطف بروزنية أمم أفريقيا من غانا
منتخب بوركينا فاسو

خيول بوركينا تخطف بروزنية أمم أفريقيا من غانا

السبت، 4 فبراير 2017 10:50 م
محيط - أحمد عبد الخالق

انتزع منتخب بوركينا فاسو المركز الثالث في كأس الامم الأفريقية بهدف نظيف في شباك غانا في اللقاء الذي أقيم اليوم بينهما بملعب بورت جينتيل بالجابون.

سجل هدف المباراة آلان تراوري في الدقيقة 89 من عمر المباراة من ركلة حرة مباشرة سجلها مباشرة في شباك حارس البلاك ستارز.

وتوجت خيول بوركينا بالمركز الثالث بعد مباراة مثيرة بين المنتخبين واحتل البلاك ستارز المركز الرابع.

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