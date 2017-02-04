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السبت 4 فبراير 2017 10:19 مساءً
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كوبر يجهز عمرو وردة لتعويض غياب المهاجمين أمام الكاميرون
عمرو وردة

كوبر يجهز عمرو وردة لتعويض غياب المهاجمين أمام الكاميرون

السبت، 4 فبراير 2017 10:19 م

يجهز الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، اللاعب عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني، تمهيدا للدفع به في مركز المهاجم في مباراة المنتخب غدا أمام الكاميرون.
ويلعب منتخب مصر مع نظيره الكاميروني غدا الأحد على استاد “اميتيه” في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون.
ويعاني خط هجوم منتخب مصر من نقص شديد قبل لقاء الغد، بسبب إصابة مروان محسن بقطع في الرباط الصليبي، وعدم تعافي أحمد حسن كوكا من التهابات منطقة الحوض، بالإضافة إلى إيقاف محمود كهربا بسبب حصوله على إنذارين.
وحرص كوبر على الانفراد بعمرو وردة خلال مران المنتخب اليوم /السبت/، من أجل منحه تعليمات خاصة، ومهام مركز المهاجم الصريح، تمهيدا للدفع به في مباراة الغد أمام الكاميرون.

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