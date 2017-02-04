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الاستخبارات الألمانية ترصد نشاطًا ملحوظًا لـ"الإخوان المسلمين"
محمد بديع ، البلتاجي ـ الاخوان

الاستخبارات الألمانية ترصد نشاطًا ملحوظًا لـ"الإخوان المسلمين"

السبت، 4 فبراير 2017 10:39 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال الكاتب الصحفي المقيم في ألمانيا، مكسيم عيسى، إن الاستخبارات الداخلية في ألمانيا رصدت نشاطًا ملحوظًا للإخوان المسلمين داخل ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، بهدف نشر الشريعة في ألمانيا، مضيفًا أنّ هذه الولاية تُعد المعقل الرئيسي لليمين المتطرف، فبالتالي إزدياد نشاط هذه الجماعة سيكون له تداعيات كبيرة على الوضع في هذه المدن.
وأشار عيسى، خلال لقائه على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية لينا مسلم، إلى أن رئيس الاستخبارات الداخلية، أكد أنها أنشطة دينية لا علاقة لها بالسلفية أو الإرهاب وبعيدة كل البعد عن الجهادية، وإنما فقط لنشر فكر الإخوان المسلمين الذي يدعو إلى الشريعة.
وأوضح عيسى أن جماعة الإخوان المسلمين قامت بشراء أبنية من اتحادات ونقابات وجميعات ألمانية، ونشرها على أساس أنها دور للعبادة، الأمر الذي أثار حفيظة الاستخبارات الألمانية.

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