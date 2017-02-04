أعلنت الرئاسة التركية ، اليوم السبت ، أن الرئيس الإثيوبي مولاتو تشومي ورتو سيقوم بزيارة رسمية إلى تركيا خلال الفترة بين 6 و10 فبراير الجاري استجابة لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي للرئاسة التركية نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية أن ورتو سيجري لقاءات ثنائية مع أردوغان ، كما ستُعقد اجتماعات على مستوى الوفود ، مضيفا أن ورتو سيبحث خلال لقاءاته بالمسئولين الأتراك العلاقات الثنائية والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضاف البيان أن الرئيس الإثيوبي سيشارك في مراسم وضع حجر الأساس لمقر سفارة بلاده الجديد في العاصمة التركية أنقرة.