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تألق توريس يقود أتليتكو للفوز علي ليجانيس
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تألق توريس يقود أتليتكو للفوز علي ليجانيس

السبت، 4 فبراير 2017 10:16 م
وكالات

حقق فريق أتلتيكو مدريد اليوم فوزا مستحقا على ضيفه ليجانيس بهدفين نظيفين على ملعب فيسينتي كالديرون، في الجولة الـ21 للدوري الإسباني لكرة القدم.

كان المهاجم الإسباني المخضرم فرناندو توريس هو نجم الشوط الأول بلا منازع بعدما تسبب في ركلة جزاء لفريقه لم يستغلها الفرنسي أنطوان جريزمان وسددها في يد حارس الضيوف، ولكن توريس تابعها مسجلا هدف الأتليتي الأول (ق15).

عاد توريس للتألق مجددا مع بداية الشوط الثاني بعدما نجح في تسجيل الهدف الثاني له وللفريق المدريدي، حيث انطلق وسط دفاعات ليجانيس واستغل خروج الحارس إياجو هيريرين ليلعب الكرة من فوقه لتسكن الشباك بشكل جميل (ق51)، ليحرز بذلك الهدف رقم 4500 للروخيبلانكوس في بطولة الدوري طوال تاريخه.

وبهذه النتيجة، رفع أتلتيكو رصيده للنقطة رقم 39 في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ليجانيس عند 18 نقطة في المركز السابع عشر

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