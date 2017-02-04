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أنباء عن غياب حجازي عن لقاء مصر والكاميرون
احمد حجازي

أنباء عن غياب حجازي عن لقاء مصر والكاميرون

السبت، 4 فبراير 2017 10:13 م
محيط - أحمد عبد الخالق

ترددت أنباء في معسكر المنتخب المصري بالجابون، تفيد بمعاناة أحمد حجازي بإصابة في العضلة الخلفية، مما يهدد مشاركته غداً بنهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأشار محمود فايز طبيب المنتخب في تصريحاته للصحفيين إلى أن غياب حجازي عن المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا مازال غير مؤكداً بعد.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري يعاني من إصابات عدة في الفترة الحالية، حيث تأكد غياب أحمد حسن “كوكا” عن النهائي، وسط شكوك حول مشاركة محمد عبد الشافي في اللقاء.

وقال مدرب المنتخب: ” حجازي يعاني من ألام في العضلة الخلفية، لكن غيابه عن المباراة مازال غير مؤكداً حتى الآن، ننتظر ونرى قدرته على التواجد من عدمه “.

وسيلتقي منتخب الفراعنة مع نظيره الكاميروني مساء غداً الأحد في المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2017، على ملعب الصداقة في العاصمة الجابونية، ليبرافيل.

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