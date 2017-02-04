 Moheet on google
السبت 4 فبراير 2017 10:16 مساءً
روابط سريعة
النصر يهزم الخليج ويتقاسم وصافة دوري جميل السعودي
النصر السعودي

النصر يهزم الخليج ويتقاسم وصافة دوري جميل السعودي

السبت، 4 فبراير 2017 10:07 م
وكالات

اقتسم فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، مع اتحاد جدة بعد فوزه على مضيفه الخليج 3-0، اليوم السبت في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، تقدم النصر بهدفين نظيفين في الشوط الأول، حيث افتتح قاسم الأوجامي لاعب الخليج التسجيل بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22، ثم أضاف محمد السهلاوي الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وأهدر السهلاوي ضربة جزاء للنصر في الدقيقة 68، ولكن مارين توماسوف تكفل بتسجيل الهدف الثالث للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 92.

ورفع النصر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع الاتحاد، فيما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3