اقتسم فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، مع اتحاد جدة بعد فوزه على مضيفه الخليج 3-0، اليوم السبت في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

وعلى استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي، تقدم النصر بهدفين نظيفين في الشوط الأول، حيث افتتح قاسم الأوجامي لاعب الخليج التسجيل بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 22، ثم أضاف محمد السهلاوي الهدف الثاني في الدقيقة 39.

وأهدر السهلاوي ضربة جزاء للنصر في الدقيقة 68، ولكن مارين توماسوف تكفل بتسجيل الهدف الثالث للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 92.

ورفع النصر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث بالتساوي مع الاتحاد، فيما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر قبل الأخير.