 Moheet on google
السبت 4 فبراير 2017 10:10 مساءً
روابط سريعة
الخميس.. "دعبس" يوقع "ريكورد" في جناح "روز اليوسف" بمعرض الكتاب
ريكورد

الخميس.. "دعبس" يوقع "ريكورد" في جناح "روز اليوسف" بمعرض الكتاب

السبت، 4 فبراير 2017 10:04 م
كتب - عبد الرحمن دياب

يوقع الكاتب الصحفي هاني دعبس، روايته #ريكورد في معرض القاهرة للكتاب، يوم الخميس القادم 9 فبراير، الساعة 4 عصرًا في جناح روز اليوسف بصالة المؤسسات الصحفية.
ترصد الرواية الصادرة عن دار فرست بوك للنشر والتوزيع، التحولات التي طرأت على نظرة الشباب للحب، منذ الثمانينيات حتى الألفية الجديدة، والدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام، في تغيير تلك النظرة على مدار عقد من الزمن.

تدور أحداث الرواية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وشرم الشيخ والغردقة، وترتكز احداثها على الرومانسية، حيث تتشابك قصص الحب لأبطال الرواية،  التي تضم 10 فصول، تبدأ بقصة حب “زياد” و”أميرة”، التي استمرت 12 عامًا، كانت فيها الأخيرة مثالًا للأنثى المثالية الرومانسية الحالمة، ووقفت بجانبه طوال سنوات، صمدت فيها أمام ضغوط عائلتها، وتحدت الجميع بقصة عشقها، إلا أنه قرر التخلي عنها أمام الحسناء “سارة” التي خطفت قلبه وعقله من لقائهما الأول، ليرمي الماضي وراء ظهره، ويبدأ حكاية عشق جديدة انتهت بشكل لم يتوقعه أبدًا.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3