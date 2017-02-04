الخميس.. "دعبس" يوقع "ريكورد" في جناح "روز اليوسف" بمعرض الكتابالسبت، 4 فبراير 2017 10:04 م
يوقع الكاتب الصحفي هاني دعبس، روايته #ريكورد في معرض القاهرة للكتاب، يوم الخميس القادم 9 فبراير، الساعة 4 عصرًا في جناح روز اليوسف بصالة المؤسسات الصحفية.
ترصد الرواية الصادرة عن دار فرست بوك للنشر والتوزيع، التحولات التي طرأت على نظرة الشباب للحب، منذ الثمانينيات حتى الألفية الجديدة، والدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام، في تغيير تلك النظرة على مدار عقد من الزمن.
تدور أحداث الرواية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وشرم الشيخ والغردقة، وترتكز احداثها على الرومانسية، حيث تتشابك قصص الحب لأبطال الرواية، التي تضم 10 فصول، تبدأ بقصة حب “زياد” و”أميرة”، التي استمرت 12 عامًا، كانت فيها الأخيرة مثالًا للأنثى المثالية الرومانسية الحالمة، ووقفت بجانبه طوال سنوات، صمدت فيها أمام ضغوط عائلتها، وتحدت الجميع بقصة عشقها، إلا أنه قرر التخلي عنها أمام الحسناء “سارة” التي خطفت قلبه وعقله من لقائهما الأول، ليرمي الماضي وراء ظهره، ويبدأ حكاية عشق جديدة انتهت بشكل لم يتوقعه أبدًا.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
حقيقة مرض عصام الحضري قبل مواجهة الكاميرونSat, 04 Feb 2017 19:30:26 GMT
-
هكذا يكشف مذاق فمك صباحاً عن حالتك الصحية
هل ينتابك شعور بالقلق عند استيقاظك من النوم، بسبب المذاق الغريب الذي تحس به في فمك؟.. يواجه العديد هذه المشكلة، وعادةً لا يدرك الكثير خاصةً النساء أن الشعور بمذاق ...Sat, 04 Feb 2017 19:18:24 GMT
-
التشكيلة الرسمية لخيول بوركينا أمام نجوم غانا في أمم أفريقيا
أعلن إفرام جرانت المدير الفني لمنتخب غانا تشكيلة منتخب بلاده التي ستواجه نظيره بوركينا فاسو في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بكأس الامم الأفريقية بنسختها ...Sat, 04 Feb 2017 18:56:47 GMT
-
كيف تكشف السمك الطازج في 6 خطوات
يحظى السمك بشعبية كبيرة من بين الأطعمة الأخرى؛ نظراً لاحتوائه على كمية كبيرة جداً من الأحماض الدهنية والأوميغا، بالإضافة إلى أنه غني جداً بالبروتين. حسناً، هل ...Sat, 04 Feb 2017 19:07:45 GMT
-
اليوم.. بوركينا تواجه غانا لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة الأفريقيةSat, 04 Feb 2017 08:51:09 GMT
-
5 أنواع من الأصدقاء تخلُّص منهم فوراً
تعتبر الصداقة أمراً مهماً في حياتنا، خاصة خلال سنِّ العشرينيات الذي يعدّ مرحلة حرجة في حياة الإنسان، خلال هذه الفترة يمكن أن تكون عملية تكوين صداقات صعبة بعض ...Sat, 04 Feb 2017 18:31:10 GMT
-
11 عبارة تجنب قولها في مكان العمل
1- هذا ليس من شأني: حتى لا تحرج زميلك أو مرؤوسك الذي يتحدث معك، ويفضل أن تقول له: أنصحك بالحديث مع “اسم شخص معين” ربما يفيدك في هذا الأمر أكثر مني”، حسب “سكاي نيوز” ...Sat, 04 Feb 2017 18:31:10 GMT
-
حصوات المرارة .. الأسباب والعلاج
تشكل الحصوات الكبيرة التي تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول نحو 80 % من حصوات المرارة، وهنالك بعض الأعراض الدالة على المرض مثل ظهور آلام في أعلى البطن، لكن ما هي ...Sat, 04 Feb 2017 18:17:58 GMT