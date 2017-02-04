يوقع الكاتب الصحفي هاني دعبس، روايته #ريكورد في معرض القاهرة للكتاب، يوم الخميس القادم 9 فبراير، الساعة 4 عصرًا في جناح روز اليوسف بصالة المؤسسات الصحفية.

ترصد الرواية الصادرة عن دار فرست بوك للنشر والتوزيع، التحولات التي طرأت على نظرة الشباب للحب، منذ الثمانينيات حتى الألفية الجديدة، والدور الذي لعبته مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام، في تغيير تلك النظرة على مدار عقد من الزمن.

تدور أحداث الرواية في القاهرة والإسكندرية والمنصورة وشرم الشيخ والغردقة، وترتكز احداثها على الرومانسية، حيث تتشابك قصص الحب لأبطال الرواية، التي تضم 10 فصول، تبدأ بقصة حب “زياد” و”أميرة”، التي استمرت 12 عامًا، كانت فيها الأخيرة مثالًا للأنثى المثالية الرومانسية الحالمة، ووقفت بجانبه طوال سنوات، صمدت فيها أمام ضغوط عائلتها، وتحدت الجميع بقصة عشقها، إلا أنه قرر التخلي عنها أمام الحسناء “سارة” التي خطفت قلبه وعقله من لقائهما الأول، ليرمي الماضي وراء ظهره، ويبدأ حكاية عشق جديدة انتهت بشكل لم يتوقعه أبدًا.